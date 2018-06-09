СКР возбудил уголовное дело по факту отравления более чем 60 детей на Урале

Воспитанники и вожатые загородного лагеря жалуются на тошноту и боли в животе.

Кушва. Свердловская область. В детском лагере в городе Кушва Свердловской области отравились больше 60-и воспитанников и двое вожатых. По данному факту возбуждено уголовное дело – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Отравление произошло в период с 8 по 9 июня. Госпитализированные пострадавшие жалуются на боли в животе, тошноту, рвоту, общее недомогание. Состояние детей и взрослых стабильное.

В лагерь прибыли следователи СКР, они опрашивают представителей администрации, изымают документацию, касающуюся питания детей. Расследование уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», продолжается.