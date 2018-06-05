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МЧС: при пожаре в казанском ТЦ «Порт» никто не пострадал

12:23, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
12:23, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#МЧС\n#Татарстан\n#Казань\n#торговый центр\n#пожар
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану
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Эвакуировано 20 человек.  

Казань. Огонь вспыхнул в торговом центре «Порт» на улице Оренбургский Тракт в столице Татарстана. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал об этом поступил на пульт дежурного пожарной охраны во вторник, 5 июня, в 8 часов 22 минуты. 

Спасатели прибыли на место и эвакуировали посетителей, сотрудников и охранников, всего 20 человек. Никто из них не пострадал – уточнили в пресс-службе главка.

Возгорание на площади 20 квадратных метров пожарные газодымозащитной службы обнаружили на первом этаже торгового помещения.   

«Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по 4 номеру вызова. На месте тушения созданы четыре боевых участка. Для ликвидации последствий пожара привлечены 21 единица техники и 80 человек личного состава», - отмечается в сообщении.

12:23, 05 июня, 2018
Евгений Кандаков
279
0
#МЧС\n#Татарстан\n#Казань\n#торговый центр\n#пожар

 

 

 


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