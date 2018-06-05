МЧС: при пожаре в казанском ТЦ «Порт» никто не пострадал

Эвакуировано 20 человек.

Казань. Огонь вспыхнул в торговом центре «Порт» на улице Оренбургский Тракт в столице Татарстана. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал об этом поступил на пульт дежурного пожарной охраны во вторник, 5 июня, в 8 часов 22 минуты.

Спасатели прибыли на место и эвакуировали посетителей, сотрудников и охранников, всего 20 человек. Никто из них не пострадал – уточнили в пресс-службе главка.

Возгорание на площади 20 квадратных метров пожарные газодымозащитной службы обнаружили на первом этаже торгового помещения.

«Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по 4 номеру вызова. На месте тушения созданы четыре боевых участка. Для ликвидации последствий пожара привлечены 21 единица техники и 80 человек личного состава», - отмечается в сообщении.