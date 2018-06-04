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В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

19:04, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
19:04, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#ДТП\n#Прокуратура\n#авария\n#Екатеринбург\n#Свердловская область\n#пострадавшие
Фото: кадр с youtube.com
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Проверку по факту ДТП проводит прокуратура.  

Екатеринбург. 24 человека пострадали в ДТП в Свердловской области. Как пишут «Известия», авария произошла на 7 километре Сибирского тракта в окрестностях Екатеринбурга. 

По предварительным данным, столкнулись автобус № 064 и автомобиль Daewoo Nexia. В автобусе, двигавшемся по маршруту, в момент аварии находилось около 30 человек.

Судя по видеокадрам с места ДТП, от удара легковушку отбросило, а автобус съехал с трассы и перевернулся набок.   

Проверку по факту аварии проводит прокуратура Екатеринбурга. «Будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП, а также работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации автотранспортных средств», - сообщила пресс-служба надзорного органа. 

Добавим, по данным ГУ МЧС России по Свердловской области, некоторым участникам аварии была оказана психологическая помощь

19:04, 04 июня, 2018
Евгений Кандаков
31
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#ДТП\n#Прокуратура\n#авария\n#Екатеринбург\n#Свердловская область\n#пострадавшие

 

 

 


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