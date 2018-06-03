Под Иркутском перевернулся микроавтобус с подростками: пострадали 5 человек

Двое пятнадцатилетних и один семнадцатилетний подросток госпитализированы.

Иркутск. Микроавтобус с подростками перевернулся под Иркутском. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате пострадали 5 человек.

По данным ведомства, авария произошла на 11 км Александровского тракта накануне поздно вечером. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего микроавтобус перевернулся.

Отмечается, что за рулем находился 17-летний подросток. При этом позднее выяснилось, что ключи от машины молодые люди взяли у взрослых. «Ключи зажигания от машины предполагаемый виновник тайно взял у своего отчима», - говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии двое пятнадцатилетних и один семнадцатилетний подросток госпитализированы. Пока они остаются под наблюдением врачей.