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Под Иркутском перевернулся микроавтобус с подростками: пострадали 5 человек

12:30, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
12:30, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
467
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#дороги\n#ДТП\n#авария\n#Иркутск\n#подростки\n#происшествие
Фото: vk.com
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Двое пятнадцатилетних и один семнадцатилетний подросток госпитализированы.

Иркутск. Микроавтобус с подростками перевернулся под Иркутском. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате пострадали 5 человек.  

По данным ведомства, авария произошла на 11 км Александровского тракта накануне поздно вечером. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего микроавтобус перевернулся.  

Отмечается, что за рулем находился 17-летний подросток. При этом позднее выяснилось, что ключи от машины молодые люди взяли у взрослых. «Ключи зажигания от машины предполагаемый виновник тайно взял у своего отчима», - говорится в сообщении ведомства.  

В результате аварии двое пятнадцатилетних и один семнадцатилетний подросток госпитализированы. Пока они остаются под наблюдением врачей.

12:30, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
467
0
#дороги\n#ДТП\n#авария\n#Иркутск\n#подростки\n#происшествие

 

 

 


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