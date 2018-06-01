В иркутском ТРЦ «КомсоМОЛЛ» при показе химических опытов пострадали 8 детей

Малыши и подростки получили ожоги первой и второй степени.

Иркутск. 8 детей получили ожоги разной степени тяжести в Иркутске. Как сообщает RT, инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «КомсоМОЛЛ».

По данным Следственного комитета, в игровой комнате школьникам демонстрировали опыты с использованием жидкого азота, электричества и химических реактивов. При этом произошёл выброс воспламеняющегося газа, который вспыхнул от контакта с пламенем газовой горелки. В результате сидевшие на первом ряду юные посетители получили ожоги.

Всего пострадали 8 детей и подростков в возрасте от 5 до 13 лет. Их доставили в городскую клиническую больницу №3 с термическими ожогами первой и второй степени. Оказывается вся необходимая помощь. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко поручил мобилизовать все силы и средства для оказания помощи пострадавшим.

В региональном управлении МЧС отметили, что на момент прибытия первых пожарных подразделений - через три минуты после вызова - системы оповещения в здании не были включены, эвакуация не проводилась. Спасатели вывели из «КомсоМОЛЛа» 1,5 тысячи посетителей. Огонь не распространился дальше игровой комнат, и был легко потушен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, проводившие опыты.