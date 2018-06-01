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В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Часцы»

11:10, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
11:10, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
224
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#мусор\n#свалки\n#Московская область\n#огонь\n#пожар
Фото: vk.com/ugkh_omr (Управление ЖКХ Одинцовского района)
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На территории свалки в 1 га разбросаны несколько очагов возгорания.

Одинцово. Московская область. В Одинцовском районе Подмосковья загорелся мусорный полигон «Часцы». На свалке начал тлеть мусор, сообщил Интерфаксу источник, близкий к ситуации.  

Так, по его словам, на территории в 1 га разбросаны несколько очагов возгорания. Пока открытого пламени не наблюдается, так как мусор тлеет глубоко в земле.  

При этом горящая свалка не несет угрозы для жизни людей. На данный момент подмосковные «Часцы» в качестве полигона ТБО не функционировали.   

Отмечается, что разрабатываются несколько версий произошедшего. В частности, свалка могла загореться из-за человеческого фактора и несоблюдения правил пожарной безопасности.  

В настоящее время специалисты должны определиться со способом тушения тлеющего мусора. Предположительно, они не будут использовать авиацию.  

«Применение воды и традиционных верховых средств тушения неэффективно. Очаги залегают на большой глубине. Поливая их водой сверху, можно лишь спровоцировать усиление задымления. Решается вопрос о глубинном тушении», - приводит Интерфакс слова собеседника.

11:10, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
224
0
#мусор\n#свалки\n#Московская область\n#огонь\n#пожар

 

 

 


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