В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Часцы»

На территории свалки в 1 га разбросаны несколько очагов возгорания.

Одинцово. Московская область. В Одинцовском районе Подмосковья загорелся мусорный полигон «Часцы». На свалке начал тлеть мусор, сообщил Интерфаксу источник, близкий к ситуации.

Так, по его словам, на территории в 1 га разбросаны несколько очагов возгорания. Пока открытого пламени не наблюдается, так как мусор тлеет глубоко в земле.

При этом горящая свалка не несет угрозы для жизни людей. На данный момент подмосковные «Часцы» в качестве полигона ТБО не функционировали.

Отмечается, что разрабатываются несколько версий произошедшего. В частности, свалка могла загореться из-за человеческого фактора и несоблюдения правил пожарной безопасности.

В настоящее время специалисты должны определиться со способом тушения тлеющего мусора. Предположительно, они не будут использовать авиацию.

«Применение воды и традиционных верховых средств тушения неэффективно. Очаги залегают на большой глубине. Поливая их водой сверху, можно лишь спровоцировать усиление задымления. Решается вопрос о глубинном тушении», - приводит Интерфакс слова собеседника.