ФСБ: нелегальные производители оружия сбывали продукцию в 14 регионах России

Тайные мастерские действовали в Подмосковье, Новгородской и Тверской областях.

Москва. Федеральная служба безопасности и полиция уничтожили сеть нелегальных каналов производства, модернизации и поставок оружия в 14 регионах страны. Как сообщает пресс-служба ФСБ, спецоперация была проведена 29 мая.

В частности, сотрудники правоохранительных органов закрыли 4 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.

Также в ходе оперативных мероприятий были проведены обыски у 32 граждан. У них были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных гранат, 3 мины и комплектующие для оружия.

Среди конфискованного - пулеметы МГ-34, РПК и Дегтярева; автоматы АК-103, АК-74 и АК-47; пистолеты-пулеметы ППС и МП-38; винтовки и карабины СВД, Мосина, Маузера, Винчестер, ТОЗ; пистолеты и револьверы ПМ, ТТ, Colt, Walter, Stalker, Tangfolio, Smit&Visson, Наган.