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ФСБ: нелегальные производители оружия сбывали продукцию в 14 регионах России

16:29, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:29, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
308
0
#ФСБ\n#оружие\n#полиция\n#операция\n#спецслужбы
Фото: pixabay.com
308
0

Тайные мастерские действовали в Подмосковье, Новгородской и Тверской областях.  

Москва. Федеральная служба безопасности и полиция уничтожили сеть нелегальных каналов производства, модернизации и поставок оружия в 14 регионах страны. Как сообщает пресс-служба ФСБ, спецоперация была проведена 29 мая. 

В частности, сотрудники правоохранительных органов закрыли 4 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей.   

Также в ходе оперативных мероприятий были проведены обыски у 32 граждан. У них были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных гранат, 3 мины и комплектующие для оружия.   

Среди конфискованного - пулеметы МГ-34, РПК и Дегтярева; автоматы АК-103, АК-74 и АК-47; пистолеты-пулеметы ППС и МП-38; винтовки и карабины СВД, Мосина, Маузера, Винчестер, ТОЗ; пистолеты и револьверы ПМ, ТТ, Colt, Walter, Stalker, Tangfolio, Smit&Visson, Наган.

16:29, 31 мая, 2018
Евгений Кандаков
308
0
#ФСБ\n#оружие\n#полиция\n#операция\n#спецслужбы

 

 

 


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