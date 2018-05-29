В Петербурге вандалы повредили металлическую скульптуру кота Василия

Неизвестные пытались спилить основание памятника.

Санкт-Петербург. Вандалы повредили металлическую скульптуру кота Василия в северной столице России. Как сообщает Росбалт, инцидент произошел на улице Якубовича в Адмиралтейском районе города.

(null)

По информации издания, неизвестные пытались спилить основание памятника. Поврежденную скульптуру обнаружили сотрудники музея «Республика кошек».

(null)

Отмечается, что кот Василий в Петербурге является памятником всех известных котов с таким именем. В центре города скульптура появилась в 2012 году. Она сделана их проволоки и стальных деталей.

Напомним, в конце мая в Ярославле произошел похожий случай. Там вместо памятников вандалы осквернили могилы хоккеистов «Локомотива».