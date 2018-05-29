Главу подмосковных Котельников арестовали по обвинению в мошенничестве на 115 млн рублей

Ирина Польникова незаконно купила права на землю вокруг одного из садовых товариществ.

Котельники. Московская область. Главу подмосковных Котельников Ирину Польникову арестовали по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СКР России по Московской области, она будет находиться под домашним арестом.

По данным ведомства, глава городского округа незаконно купила права на землю вокруг одного из садовых товариществ. Вместе с другими фигурантами дела она нанесла бюджету ущерб на 115 млн рублей.

«В ходе расследования уголовного дела по обвинению начальника правового управления, начальника отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще 5 лиц в совершении ими мошенничества в особо крупном размере - приобретения права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк», путем обмана и злоупотребления доверием, следственным путем удалось установить причастность к совершению указанного преступления и главы городского округа», - говорится в сообщении СКР.