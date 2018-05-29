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Главу подмосковных Котельников арестовали по обвинению в мошенничестве на 115 млн рублей

11:52, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
11:52, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
150
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#мошенничество\n#чиновники\n#арест\n#Московская область\n#деньги\n#происшествие
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Ирина Польникова незаконно купила права на землю вокруг одного из садовых товариществ.

Котельники. Московская область. Главу подмосковных Котельников Ирину Польникову арестовали по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СКР России по Московской области, она будет находиться под домашним арестом.  

По данным ведомства, глава городского округа незаконно купила права на землю вокруг одного из садовых товариществ. Вместе с другими фигурантами дела она нанесла бюджету ущерб на 115 млн рублей.  

«В ходе расследования уголовного дела по обвинению начальника правового управления, начальника отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще 5 лиц в совершении ими мошенничества в особо крупном размере - приобретения права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк», путем обмана и злоупотребления доверием, следственным путем удалось установить причастность к совершению указанного преступления и главы городского округа», - говорится в сообщении СКР.

11:52, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
150
0
#мошенничество\n#чиновники\n#арест\n#Московская область\n#деньги\n#происшествие

 

 

 


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