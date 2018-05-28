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Начальника ГУ МЧС Кузбасса арестовали на 2 месяца

16:09, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:09, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
837
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#МЧС\n#Следственный комитет\n#трагедия\n#арест\n#торговый центр\n#Кемерово\n#суд\n#пожар\n#гибель людей\n#Кузбасс
Фото: pixabay.com
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Ранее СКР сообщил о его задержании.  

Кемерово. Главу ГУ МЧС Кузбасса арестовали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Александру Мамонтову предстоит провести под стражей почти 2 месяца, до 25 июля. 

Кроме того, до 25 июля отправлен под арест начальник отдела надзора регионального управления МЧС Григорий Терентьев. Как и Мамонтову, Терентъеву предъявлены обвинения в халатности и растрате.

По версии следствия, начальник ГУ МЧС растратил 1,8 млн рублей из бюджета. Помимо этого, вместе с начальником отдела надзора Терентьевым Мамонтов больше года не проверял пожарную безопасность в сгоревшем торговом центре. 

Напомним, 25 мая стало известно о задержании Мамонтова по делу о пожаре в «Зимней вишне». Согласно окончательным данным, 25 марта там погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

16:09, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
837
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#трагедия\n#арест\n#торговый центр\n#Кемерово\n#суд\n#пожар\n#гибель людей\n#Кузбасс

 

 

 


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