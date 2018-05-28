Начальника ГУ МЧС Кузбасса арестовали на 2 месяца

Ранее СКР сообщил о его задержании.

Кемерово. Главу ГУ МЧС Кузбасса арестовали по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, Александру Мамонтову предстоит провести под стражей почти 2 месяца, до 25 июля.

Кроме того, до 25 июля отправлен под арест начальник отдела надзора регионального управления МЧС Григорий Терентьев. Как и Мамонтову, Терентъеву предъявлены обвинения в халатности и растрате.

По версии следствия, начальник ГУ МЧС растратил 1,8 млн рублей из бюджета. Помимо этого, вместе с начальником отдела надзора Терентьевым Мамонтов больше года не проверял пожарную безопасность в сгоревшем торговом центре.

Напомним, 25 мая стало известно о задержании Мамонтова по делу о пожаре в «Зимней вишне». Согласно окончательным данным, 25 марта там погибли 60 человек, в том числе 37 детей.