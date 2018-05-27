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Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

13:25, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
13:25, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
675
0
#терроризм\n#Сирия\n#война\n#военные\n#происшествие\n#Россия.
Фото: pixabay.com
675
0

Несколько групп террористов атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор.

Сирия. В Сирии при обстреле боевиков погибли четверо российских военных. Об этом сообщают РИАновости со ссылкой на Минобороны России.

«Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — говорится в сообщении.

Двоих из них спасти не удалось.

Как рассказали в ведомстве, несколько мобильных групп террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор.

Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам.

13:25, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
675
0
#терроризм\n#Сирия\n#война\n#военные\n#происшествие\n#Россия.

 

 

 


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