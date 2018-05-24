4 человека пострадали в результате хлопка газа в одной из пятиэтажек Перми

Спасатели эвакуировали порядка 40 человек.

Пермь. Хлопок газа произошел в одной из пятиэтажек в Перми. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошел вечером 23 мая.

По предварительным данным, газ сдетонировал в квартире на втором этаже 3-го подъезда дома № 50/1 по улице Свиязева. При этом после хлопка начался пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали порядка 40 жильцов многоэтажки.

В результате происшествия пострадали 4 человека. В том числе хозяин квартиры и три его соседа. «Все они доставлены в больницу, состояние их здоровья оценивают врачи. Остальные жители дома эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает», - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время, отметили в МЧС по Пермскому краю, жильцы дома начали возвращаться в свои квартиры. Пока в пункте временного размещения остаются те, кто жил в 3 подъезде пятиэтажки. Часть из них разместили в санатории-профилактории «Гармония».