Тонну красной икры и центнер сыра украли с одного из складов Волгограда

В общей сложности воры «унесли» со склада продуктов на 3 млн. рублей.

Волгоград. Тонну красной икры и центнер сыра украли с одного из складов столицы Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в списке украденного также оказалось 50 кг колбасы.

По данным ведомства, воры «влезли» на склад в Дзержинском районе города еще в начале мая. В помещение троим мужчинам удалось проникнуть, демонтировав металлическую стену. «Они похитили более 7 тыс. банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в общей сложности воры «унесли» со склада продуктов на 3 млн. рублей. Задержать двоих злоумышленников правоохранителям удалось накануне. По словам задержанных, большую часть украденного они перепродали. Остальное оставили себе.

На данный момент против них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд назначит им меру пресечения. Третьего человека, участвовавшего в краже, объявили в розыск.