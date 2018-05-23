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Тонну красной икры и центнер сыра украли с одного из складов Волгограда

16:30, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
16:30, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
212
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#кража\n#продукты\n#колбаса\n#Волгоград\n#воры\n#деньги\n#происшествие\n#сыр
Фото: пресс-служба управления МВД по Волгоградской области
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В общей сложности воры «унесли» со склада продуктов на 3 млн. рублей.

Волгоград. Тонну красной икры и центнер сыра украли с одного из складов столицы Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в списке украденного также оказалось 50 кг колбасы.  

По данным ведомства, воры «влезли» на склад в Дзержинском районе города еще в начале мая. В помещение троим мужчинам удалось проникнуть, демонтировав металлическую стену.  «Они похитили более 7 тыс. банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции», - говорится в сообщении ведомства.  

Таким образом, в общей сложности воры «унесли» со склада продуктов на 3 млн. рублей. Задержать двоих злоумышленников правоохранителям удалось накануне. По словам задержанных, большую часть украденного они перепродали. Остальное оставили себе.  

На данный момент против них возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд назначит им меру пресечения. Третьего человека, участвовавшего в краже, объявили в розыск.

16:30, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
212
0
#кража\n#продукты\n#колбаса\n#Волгоград\n#воры\n#деньги\n#происшествие\n#сыр

 

 

 


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