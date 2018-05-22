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7 сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге попали в больницу с отравлением

17:10, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
17:10, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
246
0
#Роспотребнадзор\n#театр\n#Санкт-Петербург\n#люди\n#больницы\n#отравление
246
0

За помощью к врачам обратились тринадцать человек.

Санкт-Петербург. Семь сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге попали в больницу с отравлением. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, у них диагностирована кишечная инфекция.  

Всего, по данным ведомства, за помощью к врачам обратились 13 человек. Семерых из них экстренно госпитализировали. На данный момент они находятся в Боткинской больнице северной столицы России, пишет РТ. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.  

«Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения заболеваний. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего распространения кишечных инфекций среди работников театра», - говорится в сообщении петербургского Роспотребнадзора.

17:10, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
246
0
#Роспотребнадзор\n#театр\n#Санкт-Петербург\n#люди\n#больницы\n#отравление

 

 

 


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