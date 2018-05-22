7 сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге попали в больницу с отравлением

За помощью к врачам обратились тринадцать человек.

Санкт-Петербург. Семь сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге попали в больницу с отравлением. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, у них диагностирована кишечная инфекция.

Всего, по данным ведомства, за помощью к врачам обратились 13 человек. Семерых из них экстренно госпитализировали. На данный момент они находятся в Боткинской больнице северной столицы России, пишет РТ. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

«Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения заболеваний. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего распространения кишечных инфекций среди работников театра», - говорится в сообщении петербургского Роспотребнадзора.