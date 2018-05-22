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Управляющая сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни» останется под арестом еще на 3 месяца

16:40, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
16:40, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
236
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#арест\n#торговый центр\n#Кемерово\n#суд\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com
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Надежда Судденок будет находиться под стражей до конца августа 2018 года.

Кемерово. Управляющая сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» останется под арестом еще на 3 месяца. Надежда Судденок будет находиться под стражей до конца лета, пишет РТ.  

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Надежды Судденок до 25 августа 2018 года», - говорится в постановлении Центрального районного суда города.  

Напомним, управляющая сгоревшей «Зимней вишней» была арестована в конце марта. Тогда Заводской районный суд Кемерово постановил, что под стражей она проведет 1 месяц и 29 дней. Однако позднее Надежда Судденок обжаловала это решение.  

На данный момент она проходит фигурантом в деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Вместе с ней также были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев и охранник Сергей Антюшин.

16:40, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
236
0
#арест\n#торговый центр\n#Кемерово\n#суд\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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