Управляющая сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни» останется под арестом еще на 3 месяца

Надежда Судденок будет находиться под стражей до конца августа 2018 года.

Кемерово. Управляющая сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» останется под арестом еще на 3 месяца. Надежда Судденок будет находиться под стражей до конца лета, пишет РТ.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей Надежды Судденок до 25 августа 2018 года», - говорится в постановлении Центрального районного суда города.

Напомним, управляющая сгоревшей «Зимней вишней» была арестована в конце марта. Тогда Заводской районный суд Кемерово постановил, что под стражей она проведет 1 месяц и 29 дней. Однако позднее Надежда Судденок обжаловала это решение.

На данный момент она проходит фигурантом в деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Вместе с ней также были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев и охранник Сергей Антюшин.