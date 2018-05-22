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Под Псковом экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет: пострадали 10 человек

13:25, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
13:25, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
205
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#дети\n#ДТП\n#авария\n#дорога\n#Псков\n#экскурсия\n#происшествие
Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Двое взрослых и восемь детей находятся под наблюдением врачей.

Псков. Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет под Псковом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в результате дорожной аварии пострадали 10 человек.  

ДТП произошло в районе деревни Цапелька утром 22 мая. По предварительным данным, происшествие произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Всего в салоне находились 26 школьников. Они ехали на экскурсию из Пскова в Санкт-Петербург.  

«По уточненной информации, в аварии пострадали десять человек - двое взрослых и восемь детей. Пострадавшие отправлены в медицинские учреждения», - говорится в сообщении ведомства.  

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняются все обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, остальных перевезли в Псков.

13:25, 22 мая, 2018
Александра Бобрович
205
0
#дети\n#ДТП\n#авария\n#дорога\n#Псков\n#экскурсия\n#происшествие

 

 

 


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