Под Псковом экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет: пострадали 10 человек

Двое взрослых и восемь детей находятся под наблюдением врачей.

Псков. Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет под Псковом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в результате дорожной аварии пострадали 10 человек.

ДТП произошло в районе деревни Цапелька утром 22 мая. По предварительным данным, происшествие произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Всего в салоне находились 26 школьников. Они ехали на экскурсию из Пскова в Санкт-Петербург.

«По уточненной информации, в аварии пострадали десять человек - двое взрослых и восемь детей. Пострадавшие отправлены в медицинские учреждения», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняются все обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, остальных перевезли в Псков.