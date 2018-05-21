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В Хабаровском крае частный вертолет сгорел после жесткой посадки: один человек погиб, двое пострадали

09:58, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
09:58, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
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#авиакатастрофа\n#люди\n#вертолет\n#происшествие\n#больница\n#Благовещенск
Фото: vk.com
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У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга, у другого- травму позвоночника.

Чумикан. Хабаровский край. Частный вертолет сгорел после жесткой посадки в Хабаровском крае. Инцидент произошел в ночь на 21 мая в Тугуро-Чумиканском районе, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.  

По данным ведомства, вертолет «Газель» вынужденно приземлился в области реки Уды, а затем загорелся. На его борту находились три человека. Им удалось покинуть салон до того, как он полностью сгорел.  

«Они убыли в сторону охотничьего домика, в одном километре от места авиапроисшествия. У одного из мужчин по пути к зимовью, предположительно, произошел сердечный приступ, в результате чего он скончался. Двое остались живы», - говорится в сообщении.  

Пострадавших госпитализировали в районную больницу в поселке Экимчан в Амурской области. У одного из них врачи диагностировали сотрясение мозга, у другого- травму позвоночника. На данный момент он находится в реанимации.  

В ближайшее время, пишет Интерфакс, санавиация перевезет его в одну из больниц Благовещенска. Кроме того, следователи инициировали проверку всех обстоятельств произошедшего.

09:58, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
106
0
#авиакатастрофа\n#люди\n#вертолет\n#происшествие\n#больница\n#Благовещенск

 

 

 


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