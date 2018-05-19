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Боевики напали на церковь в Грозном

19:07, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
19:07, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
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#боевики\n#Чечня\n#происшествие
Фото: wikimedia.org
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В результате нападения погибли два сотрудника полиции и один человек из числа гражданских лиц.

Грозный. Чечня. Боевики напали на церковь Архангела Михаила в Грозном. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в результате погибли двое полицейских и один человек из числа гражданских лиц. Еще двое правоохранителей ранены.

Четверо боевиков уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв.

Как рассказал журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, «имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран». Цитату приводят Вести.ру

19:07, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
486
0
#боевики\n#Чечня\n#происшествие

 

 

 


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