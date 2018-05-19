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Снятый с рейса пьяный авиадебошир пытался сорвать погоны с полицейского в Санкт-Петербурге

16:27, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
16:27, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
285
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#МВД\n#алкоголь\n#авиация\n#полиция\n#Санкт-Петербург
Фото: @arzik2
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В отношении мужчины возбудили два административных производства.

Санкт-Петербург. Задержанный авиадебошир пытался сорвать погоны с формы полицейского в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба МВД, мужчину вывели из самолета, отправляющего в Астана.

Перед взлетом самолета он стал вести себя агрессивно, отказывался занимать свое кресло. По поведению и внешнему виду окружающие и правоохранители предположили, что пассажир пьян. При этом он ругался, грубил экипажу, игнорировал требования и мешал другим пассажирам.

«51-летний мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции. Злоумышленник был помещен в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», - рассказала официальный представитель МВД Росиии Ирина Волк.

В отношении авиапассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

16:27, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
285
0
#МВД\n#алкоголь\n#авиация\n#полиция\n#Санкт-Петербург

 

 

 


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