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Семь человек пропали без вести после падения вездехода в воду в Коми

12:35, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
12:35, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
642
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#люди\n#вода\n#происшествие\n#Коми
Фото: Следственный комитет России
642
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По данным Следственного комитета, спастись удалось двоим рабочим.

Кожва. Республика Коми. Семь человек пропали без вести после падения вездехода в воду в Коми. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в среду, 16 мая, в 20 км от поселка Кожва.  

По данным ведомства, транспортер передвигался по технологической дороге, а затем по какой-то причине ушел под воду.  

По предварительным данным, в салоне вездехода находились 9 человек. Следственный комитет России в официальном Telegram-канале сообщил, что спастись удалось двоим рабочим. Остальные, предположительно, утонули.  

«Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину водоема», - говорится в сообщении ведомства.  

В настоящее время под Кожмой МЧС проводит аварийно-спасательные работы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

12:35, 16 мая, 2018
Александра Бобрович
642
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#люди\n#вода\n#происшествие\n#Коми

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