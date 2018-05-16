По данным Следственного комитета, спастись удалось двоим рабочим.

Кожва. Республика Коми. Семь человек пропали без вести после падения вездехода в воду в Коми. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в среду, 16 мая, в 20 км от поселка Кожва.

По данным ведомства, транспортер передвигался по технологической дороге, а затем по какой-то причине ушел под воду.

По предварительным данным, в салоне вездехода находились 9 человек. Следственный комитет России в официальном Telegram-канале сообщил, что спастись удалось двоим рабочим. Остальные, предположительно, утонули.

«Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину водоема», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время под Кожмой МЧС проводит аварийно-спасательные работы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.