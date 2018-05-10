Три человека пострадали в результате нападения подростка на колледж в Новосибирской области

Один из них находится в реанимации, у остальных врачи диагностировали переломы.

Барабинск. Новосибирская область. Три человека пострадали в результате нападения подростка на колледж. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, инцидент произошел в новосибирском Барабинске утром 10 мая.

По данным ведомства, 17-летний вооруженный подросток устроил стрельбу в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина.

«Он пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника», - говорится в сообщении ведомства.

В результате этого подросток был ранен в плечо, еще двое выпрыгнули из окна. Нападавший погиб. По данным новосибирского Минздрава, пишет РТ, пострадавших экстренно госпитализировали. Один их них находится в реанимации, у остальных диагностированы переломы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

На данный момент возбуждено уголовное дело по покушению на убийство. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил его на контроль центрального аппарата. В Барабинск выехал глава Новосибирской области Андрей Травников.