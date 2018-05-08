Более 250 детей эвакуировали спасатели из-за пожара в столовой одной из школ Уфы

Пока причина, из-за которой вспыхнуло пламя, неизвестна.

Уфа. 252 ребенка эвакуировали спасатели из-за пожара в столовой одной из школ Уфы. Как рассказали Интерфаксу в пресс-службе 22-го отряда Федеральной противопожарной службы по Башкортостану, инцидент произошел утром 8 мая.

Сигнал о возгорании в учебном заведении поступил дежурным в 8:32 по местному времени. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в уфимской школе №51 горит столовая. Пока причина, из-за которой вспыхнуло пламя, неизвестна.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Никто из детей не пострадал.