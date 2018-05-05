Жительница Самары выпрыгнула из окна вместе со своим трехлетним ребенком

В настоящее время следователи проводят проверку.

Самара. В Самаре следователи начали проверку по факту гибели 40-летней местной жительницы и её трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

Тела обнаружили 5 мая около 11:00. По предварительным данным, женщина с малышом выпрыгнула с 9 этажа, решив покончив жизнь самоубийством.

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства, семья погибших была благополучной, отец в момент происшествия вышел из дома, предположительно, в аптеку.