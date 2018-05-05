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Жительница Самары выпрыгнула из окна вместе со своим трехлетним ребенком

18:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
18:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1073
0
#дети\n#самоубийство\n#Самара\n#происшествие
Фото: pixabay.com
1073
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В настоящее время следователи проводят проверку.

Самара. В Самаре следователи начали проверку по факту гибели 40-летней местной жительницы и её трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

Тела обнаружили 5 мая около 11:00. По предварительным данным, женщина с малышом выпрыгнула с 9 этажа, решив покончив жизнь самоубийством.

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства, семья погибших была благополучной, отец в момент происшествия вышел из дома, предположительно, в аптеку.

18:00, 05 мая, 2018
Анна Торхова
1073
0
#дети\n#самоубийство\n#Самара\n#происшествие

 

 

 


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