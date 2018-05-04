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Одного из основателей «Смысловых галлюцинаций» отправили на принудительное лечение за поножовщину

17:23, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
17:23, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
1393
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#культура\n#скандалы\n#музыка\n#музыканты\n#рок\n#происшествие
Фото: vk.com
1393
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Владимир Бурдин ранил в живот оскорбившего его жену посетителя супермаркета.  

Москва. Лефортовский суд столицы отправил на принудительное лечение Владимира Бурдина. Музыкант считается одним из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», сообщает RT

По данным следствия, Бурдин ранил человека ножом в живот в ходе конфликта в магазине. Сам музыкант утверждает, что при входе в супермаркет к нему с женой пристали трое пьяных хулиганов. Один из них последовал за парой в магазин, и тогда рокер взял с полки хозяйственный нож и нанес удар обидчику. 

В суде сообщили, что экспертиза установила, что подсудимый страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому от уголовной ответственности его освободили и отправили лечиться в принудительном порядке. 

Владимир Бурдин был участником группы «Смысловые галлюцинации» с 1989 по 1993 год.

17:23, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
1393
0
#культура\n#скандалы\n#музыка\n#музыканты\n#рок\n#происшествие

 

 

 


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