Одного из основателей «Смысловых галлюцинаций» отправили на принудительное лечение за поножовщину

Владимир Бурдин ранил в живот оскорбившего его жену посетителя супермаркета.

Москва. Лефортовский суд столицы отправил на принудительное лечение Владимира Бурдина. Музыкант считается одним из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», сообщает RT.

По данным следствия, Бурдин ранил человека ножом в живот в ходе конфликта в магазине. Сам музыкант утверждает, что при входе в супермаркет к нему с женой пристали трое пьяных хулиганов. Один из них последовал за парой в магазин, и тогда рокер взял с полки хозяйственный нож и нанес удар обидчику.

В суде сообщили, что экспертиза установила, что подсудимый страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому от уголовной ответственности его освободили и отправили лечиться в принудительном порядке.

Владимир Бурдин был участником группы «Смысловые галлюцинации» с 1989 по 1993 год.