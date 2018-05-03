Главу департамента строительства Нижнего Новгорода заподозрили в получении взятки в 6,5 млн рублей

Чиновник мог получить деньги в обмен на помощь в заключении контракта на строительство детского сада.

Нижний Новгород. В столице Нижегородской области главу департамента строительства Юрия Щеголева заподозрили в получении взятки в 6,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе СКР, чиновника задержали накануне, 2 мая.

По данным ведомства, в этот день Щеголеву передали последнюю часть многомиллионной суммы в размере 800 тыс. рублей. При этом взятку от одной из коммерческих компаний города он получил в обмен на помощь в заключении контракта на строительство детского сада на сумму свыше 130 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - говорится в сообщении Следственного комитета России.