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В Уфе на стройке погибли 5 рабочих из КНДР

16:21, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
16:21, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
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#строительство\n#Следственный комитет\n#Башкирия\n#Уфа\n#КНДР\n#несчастный случай\n#Северная Корея\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
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Иностранцы отравились угарным газом в бытовке, сообщили в Следственном комитете.

Уфа. Башкирия. В столице Башкортостана следователи выясняют причины смерти нескольких человек на строительном объекте. 5 рабочих насмерть отравились угарным газом, сообщает russian.rt.com со ссылкой на Следственный комитет. 

По предварительным данным, все пятеро являлись гражданами Северной Кореи и находились на территории России легально. Гастарбайтеры трудились на объекте, принадлежащем ООО «Сальвия».   

Из-за сильного мороза корейцы разожгли огонь в ведре и грелись возле него в строительном вагончике. Отравление угарным газом повлекло смерть пятерых рабочих. 

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

16:21, 01 марта, 2018
Евгений Кандаков
316
0
#строительство\n#Следственный комитет\n#Башкирия\n#Уфа\n#КНДР\n#несчастный случай\n#Северная Корея\n#гибель людей

 

 

 

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