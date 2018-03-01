В Уфе на стройке погибли 5 рабочих из КНДР

Иностранцы отравились угарным газом в бытовке, сообщили в Следственном комитете.
Уфа. Башкирия. В столице Башкортостана следователи выясняют причины смерти нескольких человек на строительном объекте. 5 рабочих насмерть отравились угарным газом, сообщает russian.rt.com со ссылкой на Следственный комитет.
По предварительным данным, все пятеро являлись гражданами Северной Кореи и находились на территории России легально. Гастарбайтеры трудились на объекте, принадлежащем ООО «Сальвия».
Из-за сильного мороза корейцы разожгли огонь в ведре и грелись возле него в строительном вагончике. Отравление угарным газом повлекло смерть пятерых рабочих.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.