Следователи проводят обыски в служебных кабинетах главка.

Красноярск. В Красноярском крае СКР возбудил уголовное дело против замглавы управления МВД. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, Александр Кузнецов превысил свои должностные полномочия.

По данным ведомства, в конце 2012 года он подписал акты приемки выполненных работ о строительстве изолятора временного содержания в Норильске. После этого из бюджета регионального министерства подрядной организации были перечислены 200 млн рублей.

Однако впоследствии выяснилось, что в действительности строители выполнили работы только приблизительно на 10 млн рублей. При этом отмечается, что на данный момент ИВС в Норильске не построен, а бюджету был нанесен ущерб.

В настоящее время против замглавы красноярского управления МВД возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Следователи проводят обыски в служебных кабинетах главка.

Кроме того, в Следственном комитете подчеркнули, что по этому делу также проходит и другой фигурант – бывший заместитель начальника тыла краевого управления МВД Андрей Петрученя. Следствие считает, что он причастен к подписанию документов о строительстве норильского изолятора.