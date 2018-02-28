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В Красноярском крае СКР возбудил уголовное дело против замглавы управления МВД

13:00, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
13:00, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
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#строительство\n#Следственный комитет\n#МВД\n#Красноярск\n#уголовное дело\n#деньги\n#происшествие
Фото: vk.com
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Следователи проводят обыски в служебных кабинетах главка.

Красноярск. В Красноярском крае СКР возбудил уголовное дело против замглавы управления МВД. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, Александр Кузнецов превысил свои должностные полномочия.  

По данным ведомства, в конце 2012 года он подписал акты приемки выполненных работ о строительстве изолятора временного содержания в Норильске. После этого из бюджета регионального министерства подрядной организации были перечислены 200 млн рублей.  

Однако впоследствии выяснилось, что в действительности строители выполнили работы только приблизительно на 10 млн рублей. При этом отмечается, что на данный момент ИВС в Норильске не построен, а бюджету был нанесен ущерб.  

В настоящее время против замглавы красноярского управления МВД возбуждено уголовное дело по пункту «в»  части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий  с причинением тяжких последствий). Следователи проводят обыски в служебных кабинетах главка.  

Кроме того, в Следственном комитете подчеркнули, что по этому делу также проходит и другой фигурант – бывший заместитель начальника тыла краевого управления МВД Андрей Петрученя. Следствие считает, что он причастен к подписанию документов о строительстве норильского изолятора. 

13:00, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
357
0
#строительство\n#Следственный комитет\n#МВД\n#Красноярск\n#уголовное дело\n#деньги\n#происшествие

 

 

 

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