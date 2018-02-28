В Казани мужчина устроил стрельбу по полицейским: погиб сотрудник Росгвардии

Помимо этого, ранения получили еще два человека.

Казань. В столице Татарстана мужчина устроил стрельбу по полицейским, в результате которой погиб сотрудник Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошел в ночь на среду, 28 февраля.

Правоохранители попали под пули, приехав на вызов в один из домов на улице Авангардной. При этом стрелком оказался 36-летний вооруженный мужчина.

По данным ведомства, поздно вечером стрелок приехал к жене, которая находилась у своих родственников. В квартире брата она скрывалась от супруга, которого по ее заявлению арестовали на 10 суток.

Мужчина настаивал на встрече с ней, однако ему отказали и вызвали полицию. В ответ он попытался проникнуть в квартиру, открыв беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья. А затем начал стрелять по прибывшим на место правоохранителям.

В результате этого был серьезно ранен сотрудник Росгвардии. Он умер в карете «скорой помощи» по дороге в больницу. Помимо этого, ранения получили еще два человека, включая полицейского.

Позднее во время задержания правоохранители ликвидировали стрелка. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 137 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 105 УК РФ (убийство). Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.