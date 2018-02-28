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В Казани мужчина устроил стрельбу по полицейским: погиб сотрудник Росгвардии

09:40, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
09:40, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
1432
0
#оружие\n#Казань\n#полиция\n#происшествие\n#стрельба\n#Росгвардия
Фото: vk.com
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Помимо этого, ранения получили еще два человека.

Казань. В столице Татарстана мужчина устроил стрельбу по полицейским, в результате которой погиб сотрудник Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошел в ночь на среду, 28 февраля.  

Правоохранители попали под пули, приехав на вызов в один из домов на улице Авангардной. При этом стрелком оказался 36-летний вооруженный мужчина.  

По данным ведомства, поздно вечером стрелок приехал к жене, которая находилась у своих родственников. В квартире брата она скрывалась от супруга, которого по ее заявлению арестовали на 10 суток.  

Мужчина настаивал на встрече с ней, однако ему отказали и вызвали полицию.  В ответ он попытался проникнуть в квартиру, открыв беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья.  А затем начал стрелять по прибывшим на место правоохранителям.  

В результате этого был серьезно ранен сотрудник Росгвардии. Он умер в карете «скорой помощи» по дороге в больницу. Помимо этого, ранения получили еще два человека, включая полицейского.  

Позднее во время задержания правоохранители ликвидировали стрелка. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 137 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 105 УК РФ (убийство). Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

09:40, 28 февраля, 2018
Александра Бобрович
1432
0
#оружие\n#Казань\n#полиция\n#происшествие\n#стрельба\n#Росгвардия

 

 

 

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