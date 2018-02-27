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В Пермском крае 6 человек погибли в результате пожара в общежитии

09:14, 27 февраля, 2018
Александра Бобрович
09:14, 27 февраля, 2018
Александра Бобрович
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#МЧС\n#Пермский край\n#люди\n#происшествие\n#пожар\n#пострадавшие
Фото: МЧС России по Пермскому краю
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Спасателям удалось спасти 37 человек, включая тринадцать детей.

Чусовой. Пермский край. В Пермском крае 6 человек погибли в результате пожара в общежитии. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь вспыхнул в здании в ночь на вторник, 27 февраля.  

По данным ведомства, пламя распространялось на одном из верхних этажей пятиэтажного жилого дома на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой. Из-за планировки общежития и большого количества дыма эвакуация людей была затруднена.  

В связи с этим спасателям пришлось использовать специальную технику. И в результате удалось спасти 37 человек, включая тринадцать детей.  Их вывели в безопасную зону и оказали медицинскую помощь.  

Однако, по данным СКР по Пермскому краю, жертвами трагедии стали женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних. Еще 4 человека госпитализированы. Из них трое отправлены на лечение в одну из больниц Перми.  

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Выясняются все обстоятельства произошедшего.  

В настоящее время погорельцы находятся в пунктах временного размещения. Их открыли на базе школы №7 и в гостинице «Чусовской». Кроме того, с ними работают несколько психологов.

09:14, 27 февраля, 2018
Александра Бобрович
1497
0
#МЧС\n#Пермский край\n#люди\n#происшествие\n#пожар\n#пострадавшие

 

 

 

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