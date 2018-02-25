Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Воронежской области

Авария произошла на 630 км трассы М-4 «Дон».

Воронежская область. При столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе в Воронежской области погибли четыре человека. Как пишет RT, ими оказались пассажиры автобуса, который следовал из Нальчика в Москву.

По предварительной информации, у рейсового микроавтобуса на 630 км трассы М-4 «Дон» произошли проблемы с двигателем, и он остановился на обочине. Во время ремонта в заднюю часть микроавтобуса врезался грузовик МАЗ.

Остальные 17 пассажиров отправлены на другом автобусе далее по маршруту.