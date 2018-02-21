При проектировке новой сцены в Малом драмтеатре Санкт-Петербурга похитили 45 млн рублей

Силовики задержали подозреваемых и возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Санкт-Петербург. При проектировке новой сцены в Академическом малом драматическом театре-театре Европы северной столицы России похитили 45 млн рублей. Силовики задержали подозреваемых и возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили РБК в Федеральной службе безопасности по Ленинградской области, эти деньги были выделены театру из федерального бюджета. Предполагалось, что с их помощью в нем будет спроектирована и построена новая сцена. При этом одним из авторов концепции выступил художественный руководитель театра Лев Додин.

Отмечается, что в рамках дела силовики задержали группу лиц, чьи имена пока не называются. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.