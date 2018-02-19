В Следственном комитете признали теракт одной из версий стрельбы в Кизляре

В Прощеное воскресенье местный житель убил из охотничьего ружья 5 прихожанок православного храма.

Кизляр. Дагестан. Одной из версий нападения на православный храм в Кизляре является террористический акт. Об этом сообщили в Следственном комитете России, пишет russian.rt.com.

Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, сейчас устанавливаются мотивы нападавшего, при этом отрабатываются разные версии.

Ранее следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, в Кизляре 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанам, которые выходили из храма Георгия Победоносца на Советской улице. В результате погибли 5 женщин.

Ещё две местные жительницы и два сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Вооружённый охотничьим ружьём и ножом преступник был ликвидирован силовиками.

Выяснилось, что жертв трагедии могло быть гораздо больше, но прихожане вовремя заметили преступника и закрыли перед ним двери в храм, предотвратив стрельбу непосредственно в церкви.