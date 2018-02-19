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      В Следственном комитете признали теракт одной из версий стрельбы в Кизляре

      16:49, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:49, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      353
      0
      #терроризм\n#Следственный комитет\n#Дагестан\n#теракт\n#убийство\n#гибель людей\n#стрельба
      Фото: sledcom.ru
      353
      0

      В Прощеное воскресенье местный житель убил из охотничьего ружья 5 прихожанок православного храма.  

      Кизляр. Дагестан. Одной из версий нападения на православный храм в Кизляре является террористический акт. Об этом сообщили в Следственном комитете России, пишет russian.rt.com.   

      Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, сейчас устанавливаются мотивы нападавшего, при этом отрабатываются разные версии. 

      Ранее следователи возбудили уголовные дела по статьям «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». 

      Напомним, в воскресенье, 18 февраля, в Кизляре 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанам, которые выходили из храма Георгия Победоносца на Советской улице. В результате погибли 5 женщин. 

      Ещё две местные жительницы и два сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Вооружённый охотничьим ружьём и ножом преступник был ликвидирован силовиками.   

      Выяснилось, что жертв трагедии могло быть гораздо больше, но прихожане вовремя заметили преступника и закрыли перед ним двери в храм, предотвратив стрельбу непосредственно в церкви.

      16:49, 19 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      353
      0
      #терроризм\n#Следственный комитет\n#Дагестан\n#теракт\n#убийство\n#гибель людей\n#стрельба

       

       

       

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