«Саравиа» опровергла информацию о просроченном медицинском заключении командира Ан-148

Сообщение опубликовали на официальном сайте авиакомпании.

Саратов. «Саратовские авиалинии» опровергли информацию о просроченном медицинском заключении командира Ан-148. Сообщение опубликовали на официальном сайте авиакомпании.

«Валерий Иванович Губанов, командир воздушного судна на рейсе Москва-Орск, потерпевшего крушение 11 февраля 2018 года, вышел в рейс, имея на руках заключение ВЛЭК (врачебной лётной экспертной комиссии) от 9 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что комиссию Губанов проходил в Волгограде, медицинское заключение выдано медсанчастью Волгоградского Центра ОВД филиала «Аэронавигация Юга».

Ан-148 разбился в Московской области 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате происшествия погиб 71 человек, среди пассажиров был житель Удмуртии.

