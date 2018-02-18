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      Завершены поисковые работы на месте крушения Ан-148

      15:00, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      15:00, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      155
      0
      #МЧС\n#Москва\n#происшествие\n#крушение самолета
      Фото: mchs.gov.ru
      155
      0

      Глава МЧС Владимир Пучков поручил начать поэтапный вывод группировки сил из зоны инцидента.

      Раменское. Московская область. Пожарно-спасательные подразделения завершили поисковые работы на месте крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

      «МЧС России, Следственным комитетом и Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) подписан акт о прекращении поисковых работ на месте крушения. Все поисковые работы завершены», — заявил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

      Глава МЧС Владимир Пучков поручил начать поэтапный вывод группировки сил из зоны инцидента. Ранее также сообщалось, что МАК расшифровал информацию бортового звукового регистратора самолёта Ан-148.

      Ан-148 разбился в Московской области 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате происшествия погиб 71 человек, среди пассажиров находился житель Удмуртии.

       

      15:00, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      155
      0
      #МЧС\n#Москва\n#происшествие\n#крушение самолета

       

       

       

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