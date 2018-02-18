Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Санкт. Петербург. Два уголовных дела возбудили в Санкт-Петербурге после столкновения автобуса с поездом «Ласточка». Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Уголовные дела возбуждены по статьям «халатность» и «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что авария произошла утром в субботу, 17 февраля. Как рассказали очевидцы, автобус проезжал железнодорожный переезд на зеленый сигнал светофора, однако внезапно оба шлагбаума закрылись. В итоге автобус застрял на путях.

Водитель успел вывести пассажиров до того, как поезд «Ласточка» врезался в автобус, однако пострадал сам от отлетевшего фрагмента.