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      Два уголовных дела возбудили в Санкт-Петербурге после столкновения автобуса с поездом «Ласточка»

      10:29, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      10:29, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      664
      0
      #Санкт-Петербург\n#авария\n#уголовное дело\n#автобус
      Фото: vk.com
      664
      0

      Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

      Санкт. Петербург. Два уголовных дела возбудили в Санкт-Петербурге после столкновения автобуса с поездом «Ласточка». Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

      Уголовные дела возбуждены по статьям «халатность» и «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», говорится в сообщении ведомства.

      Отметим, что авария произошла утром в субботу, 17 февраля. Как рассказали очевидцы, автобус проезжал железнодорожный переезд на зеленый сигнал светофора, однако внезапно оба шлагбаума закрылись. В итоге автобус застрял на путях.

      Водитель успел вывести пассажиров до того, как поезд «Ласточка» врезался в автобус, однако пострадал сам от отлетевшего фрагмента.

      10:29, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      664
      0
      #Санкт-Петербург\n#авария\n#уголовное дело\n#автобус

       

       

       

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