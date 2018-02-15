СМИ: футболиста Федора Смолова обманули на 190 млн рублей

Спортсмен купил квартиру, оказавшуюся в залоге у банка.

Москва. Игрок ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов пострадал от мошенничества. Как пишет со ссылкой на «Коммерсант» russian.rt.com, в результате неудачной сделки с недвижимостью спортсмен потерял 191 млн рублей.

По данным СМИ, спортсмен приобрел квартиру в элитном подмосковном жилом комплексе, которую ему предложил экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев. Футболист уплатил за нее немалую сумму денег. Однако со временем выяснилось, что квартира заложена в банке.

Сейчас Самиев находится под арестом за мошенничество в особо крупном размере. Смолов потерял на неудачной покупке 191 млн рублей, пишет издание.