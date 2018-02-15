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      В Петербурге миллиардера Водопьянова заподозрили в попытке дать взятку налоговику

      12:50, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      12:50, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      258
      0
      #бизнес\n#Санкт-Петербург\n#предприниматели\n#деньги\n#взятка\n#задержание
      Фото: vk.com
      258
      0

      Ряд изданий сообщил, что сумма взятки составила 5 млн рублей.

      Санкт-Петербург. В северной столице миллиардера Игоря Водопьянова заподозрили в попытке дать взятку налоговику.  Ряд изданий сообщил, что предпринимателя задержали сотрудники регионального управления СКР.    

      Как написала Фонтанка.ру, накануне бизнесмен был взят под стражу в рамках расследования уголовного дела о попытке подкупа одного из сотрудников петербургской налоговой инспекции №24. Следствие планировало попросить суд о его аресте.  

      Однако издание «Neva today» сообщило, что силовики отпустили Водопьянова после допроса. В результате полуторачасовой беседы предприниматель вместо подозреваемого стал свидетелем.  

      При этом раскрылись детали уголовного дела. Оказалось, что сотрудники принадлежащей ему управляющей компании «Теорема» пытались дать взятку в 5 млн рублей заместителю начальника налоговой инспекции, который занимался выездными проверками.  

      Сам же Игорь Водопьянов считается одним из богатейших предпринимателей. Его состояние оценивается в почти 10 млрд рублей, а издание «Деловой Петербург» поместило его на 97-ую строчку рейтинга самых богатых людей Петербурга. 

      12:50, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      258
      0
      #бизнес\n#Санкт-Петербург\n#предприниматели\n#деньги\n#взятка\n#задержание

       

       

       

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