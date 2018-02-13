Генпрокуратура: казначейство Дагестана незаконно перечислило по госконтрактам 2,4 млрд рублей

Ведомство возбудило уголовное дело о халатности.

Москва. Генеральная прокуратура России обнаружила, что управление Федерального казначейства Дагестана незаконно перечисляло бюджетные средства по госконтрактам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ущерб составил 2,4 млрд рублей.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что финансовый орган неоднократно заключал государственные и муниципальные контракты в обход закона. В частности, в 2016 и 2017 годах в Махачкале казначейство купило жилые помещения. Цена сделки составила 700 млн рублей, однако сведения об этом не были включены в реестр контрактов.

В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Напомним, на прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-врио правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Высокопоставленных чиновников обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 96 млн рублей.