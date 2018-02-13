В Звенигороде из-за провалившегося пола в многоэтажке эвакуировали более 150 человек

На первом этаже дома перекрытия провалились в подвал в результате перепланировки.

Звенигород. Московская область. В Подмосковье из-за провалившегося пола в многоэтажке эвакуировали более 150 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на первом этаже многоквартирного жилого дома перекрытия провалились в подвал в результате перепланировки.

По данным ведомства, жильцы дома в квартале Маяковского во время ремонта решили разделить одну квартиру на две и сделали перепланировку. Сам пол же залили бетоном, однако в результате он «упал» между первым этажом и подвалом.

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Во время осмотра квартиры и всей пятиэтажки спасатели выяснили, что подвальные помещения никем не используются, а рядом с провалившимся полом нет коммуникаций.

Однако для того, чтобы не подвергать жизни людей опасности, МЧС эвакуировало всех жильцов дома. В свою очередь глава Звенигорода решил на время расселить многоэтажку. Пока люди будут находиться в пункте временного размещения.