В Мурманске злоумышленники устроили погром в собачьем приюте

220 животных выпустили на волю: при этом крупные псы загрызли двух мелких.

Мурманск. 220 собак выпустили из приюта в Мурманске неизвестные злоумышленники. Ночью они проникли в помещение и устроили там погром, сообщает russian.rt.com со ссылкой на РИА «Новости».

Руководитель учреждения рассказала, что пострадали окна, мебель, а также медицинский кабинет. Кроме того, когда животные оказались на свободе, большие собаки загрызли двух маленьких. Причем как раз этих животных сотрудники приюта когда-то с большим трудом вылечили и вернули в них доверие к людям.

Отмечается, что основная часть собак в итоге отказалась покидать приют. А из 30 сбежавших половину помогли вернуть жители Мурманска.