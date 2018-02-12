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      В Мурманске злоумышленники устроили погром в собачьем приюте

      17:31, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      17:31, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      349
      0
      #вандализм\n#бродячие животные\n#собаки\n#хулиганство\n#Мурманская область\n#защитники животных\n#приют
      Фото: pixabay.com
      349
      0

      220 животных выпустили на волю: при этом крупные псы загрызли двух мелких.  

      Мурманск. 220 собак выпустили из приюта в Мурманске неизвестные злоумышленники. Ночью они проникли в помещение и устроили там погром, сообщает russian.rt.com со ссылкой на РИА «Новости». 

      Руководитель учреждения рассказала, что пострадали окна, мебель, а также медицинский кабинет. Кроме того, когда животные оказались на свободе, большие собаки загрызли двух маленьких. Причем как раз этих животных сотрудники приюта когда-то с большим трудом вылечили и вернули в них доверие к людям. 

      Отмечается, что основная часть собак в итоге отказалась покидать приют. А из 30 сбежавших половину помогли вернуть жители Мурманска.

      17:31, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      349
      0
      #вандализм\n#бродячие животные\n#собаки\n#хулиганство\n#Мурманская область\n#защитники животных\n#приют

       

       

       

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