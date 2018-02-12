В больнице с диагнозом «кишечная инфекция» оказались 36 детей и двое взрослых.

Казанбаш. Татарстан. В Татарстане из-за массового отравления школьников возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в больнице оказались 36 детей и двое взрослых.

По данным ведомства, вспышка кишечной инфекции произошла в школе села Казанбаш в минувшие выходные. На плохое самочувствие начали жаловаться ученики с 1 по 9 класс. В результате их госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу.

На данный момент следователи провели обыски на территории школы. В одном из помещений специалисты обнаружили просроченные продукты, которые пытались уничтожить.

В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 236 и части 1 статьи 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).