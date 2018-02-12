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      В Татарстане из-за массового отравления школьников возбудили уголовное дело

      10:10, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      10:10, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      333
      0
      #Татарстан\n#школьники\n#уголовное дело\n#отравление\n#происшествие\n#инфекция\n#больница
      Фото: sledcom.ru
      333
      0

      В больнице с диагнозом «кишечная инфекция» оказались 36 детей и двое взрослых.

      Казанбаш. Татарстан. В Татарстане из-за массового отравления школьников возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в больнице оказались 36 детей и двое взрослых.  

      По данным ведомства, вспышка кишечной инфекции произошла в школе села Казанбаш в минувшие выходные. На плохое самочувствие начали жаловаться ученики с 1 по 9 класс. В результате их госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу.  

      На данный момент следователи провели обыски  на территории школы. В одном из помещений специалисты обнаружили просроченные продукты, которые пытались уничтожить.  

      В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 236 и части 1 статьи 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

      10:10, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      333
      0
      #Татарстан\n#школьники\n#уголовное дело\n#отравление\n#происшествие\n#инфекция\n#больница

       

       

       

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