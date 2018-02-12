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      На месте крушения Ан-148 завершили поисково-спасательную операцию

      09:28, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:28, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      518
      0
      #МЧС\n#Следственный комитет\n#траур\n#авиакатастрофа\n#Оренбургская область\n#люди\n#Домодедово\n#Московская область\n#операция\n#происшествие\n#черные ящики\n#крушение самолета
      Фото: МЧС России
      518
      0

      Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил гибель пассажиров и экипажа самолета.

      Степаново. Московская область. На месте крушения Ан-148 завершили поисково-спасательную операцию. Как пишет Life.ru, об этом журналистам сообщили представители регионального управления МЧС.  

      Гибель людей подтвердил глава российского ведомства Владимир Пучков, находящийся на месте трагедии. «Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», - приводит его слова Интерфакс.  

      Помимо этого, спасателям удалось обнаружить в зоне крушения лайнера один из черных ящиков. Как пишет РТ, бортописец не пострадал и специалисты смогут извлечь находящуюся на нем информацию. Отмечается, что он записывал параметры полета упавшего Ан-148.  

      В свою очередь поздно вечером накануне «Саратовские авиалинии» опубликовали список пассажиров и членов экипажа лайнера, летевшего в Орск. На борту судна находились граждане Азербайджана и Швейцарии.  

      В настоящее время в связи с трагедией в Оренбургской области объявлен траур.  Администрация Орска выразила слова поддержки родным и близким погибших.  

      Напомним, трагедия в Подмосковье произошла накануне днем, 11 февраля. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.  

      В первые минуты после авиакатастрофы сообщалось, что воздушное судно, предположительно, упало поблизости от деревни Аргуново. Однако спасатели обнаружили его обломки в Раменском районе Подмосковья.  

      По факту крушения СКР возбудил уголовное дело. На место трагедии выехал глава ведомства Александр Бастрыкин, а также руководители других ведомств. Была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В связи с этим в Московскую область приехал полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич

      09:28, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      518
      0
      #МЧС\n#Следственный комитет\n#траур\n#авиакатастрофа\n#Оренбургская область\n#люди\n#Домодедово\n#Московская область\n#операция\n#происшествие\n#черные ящики\n#крушение самолета

       

       

       

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