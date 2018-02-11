В Забайкальском крае следователи провели обыск в рабочем кабинете министра сельского хозяйства

Михаил Кузьминов подозревается в превышении должностных полномочий.

Чита. В столице Забайкальского края следователи провели обыск в рабочем кабинете министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, его подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, в 2016 году чиновник вместе со своим заместителем Ириной Малакшиновой незаконно требовал от сельхозпроизводителей края выполнить ряд условий для получения субсидий из федерального бюджета. При этом деньги предпринимателям полагались в качестве компенсации ущерба при чрезвычайных ситуациях, выделенной российским правительством.

В результате действий Кузьминова и Малашкиной пострадали около 7 поставщиков, а сумма ущерба достигла более 10,5 млн рублей.

Против чиновников возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи. 286 и части 2 статьи 169 УК РФ. Следователи провели обыски в их рабочих кабинетах, бухгалтерии и других помещениях министерства.

Отмечается, что Михаил Кузьминов и Ирина Малакшинова задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. СК России по Забайкальском краю намерен обратиться в суд с просьбой об их аресте. Ожидается, что судебное заседание состоится в понедельник, 12 февраля.