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      В Забайкальском крае следователи провели обыск в рабочем кабинете министра сельского хозяйства

      14:15, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      14:15, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      380
      0
      #власть и чиновники\n#чиновники\n#Чита\n#деньги\n#происшествие\n#Забайкальский край\n#задержание
      Фото: СКР по Забайкальскому краю
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      Михаил Кузьминов подозревается в превышении должностных полномочий.

      Чита. В столице Забайкальского края следователи провели обыск в рабочем кабинете министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, его подозревают в превышении должностных полномочий.  

      По данным ведомства, в 2016 году чиновник вместе со своим заместителем Ириной Малакшиновой незаконно требовал от сельхозпроизводителей края выполнить ряд условий для получения субсидий из федерального бюджета. При этом деньги предпринимателям полагались в качестве компенсации ущерба при чрезвычайных ситуациях, выделенной российским правительством.  

      В результате действий Кузьминова и Малашкиной пострадали около 7 поставщиков, а сумма ущерба достигла более 10,5 млн рублей.  

      Против чиновников возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи. 286 и части 2 статьи 169 УК РФ. Следователи провели обыски в их рабочих кабинетах, бухгалтерии и других помещениях министерства.  

      Отмечается, что Михаил Кузьминов и Ирина Малакшинова задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. СК России по Забайкальском краю намерен обратиться в суд с просьбой об их аресте. Ожидается, что судебное заседание состоится в понедельник, 12 февраля.

      14:15, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      380
      0
      #власть и чиновники\n#чиновники\n#Чита\n#деньги\n#происшествие\n#Забайкальский край\n#задержание

       

       

       

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