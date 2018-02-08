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      Во льдах Охотского моря застрял теплоход со 127 пассажирами на борту

      09:20, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:20, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      408
      0
      #лед\n#Сахалин\n#море\n#корабли\n#пассажиры\n#происшествие
      Фото: sakhalin.gov.ru
      408
      0

      В настоящее время команда корабля пытается пробиться к чистой воде.

      Южно-Сахалинск. Во льдах Охотского моря застрял теплоход «Игорь Фархутдинов»  со 127 пассажирами на борту. Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, команда корабля пытается пробиться к чистой воде.  

      Отмечается, что в ледовую ловушку теплоход попал, когда выходил из Кунаширского пролива недалеко  от японского города Момбецу. При этом плотность льда достигла полутора метров.  

      В настоящее время моряки делают все возможное для того, чтобы преодолеть мощные ледовые поля и выйти из опасной зоны. Пассажиров корабля обеспечили всем необходимым: едой, питьем и теплыми вещами.  

      По поручению главы области Олега Кожемяко, ситуация находится под контролем регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

      Кроме того, ожидается, что после обеда изменится погода. Смениться направление ветра и лед придет в движение, став менее плотным, что позволит теплоходу вырваться из ловушки.  

      В том случае, если ситуация осложнится, на помощь «Игорю Фархутдинову»  направят ледокол из Владивостока. 

      09:20, 08 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      408
      0
      #лед\n#Сахалин\n#море\n#корабли\n#пассажиры\n#происшествие

       

       

       

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