Во льдах Охотского моря застрял теплоход со 127 пассажирами на борту

В настоящее время команда корабля пытается пробиться к чистой воде.

Южно-Сахалинск. Во льдах Охотского моря застрял теплоход «Игорь Фархутдинов» со 127 пассажирами на борту. Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, команда корабля пытается пробиться к чистой воде.

Отмечается, что в ледовую ловушку теплоход попал, когда выходил из Кунаширского пролива недалеко от японского города Момбецу. При этом плотность льда достигла полутора метров.

В настоящее время моряки делают все возможное для того, чтобы преодолеть мощные ледовые поля и выйти из опасной зоны. Пассажиров корабля обеспечили всем необходимым: едой, питьем и теплыми вещами.

По поручению главы области Олега Кожемяко, ситуация находится под контролем регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, ожидается, что после обеда изменится погода. Смениться направление ветра и лед придет в движение, став менее плотным, что позволит теплоходу вырваться из ловушки.

В том случае, если ситуация осложнится, на помощь «Игорю Фархутдинову» направят ледокол из Владивостока.