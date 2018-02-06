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      В Москве арестовали коллекцию элитных часов и 3 млн рублей бывшего замглавы ФСИН

      17:34, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      17:34, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      403
      0
      #коррупция\n#ФСИН\n#деньги\n#суд\n#арест имущества\n#часы
      Фото: pixabay.com
      403
      0

      Олега Коршунова обвинили в растрате и задержали в сентябре 2017 года.  

      Москва. На имущество экс-заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова наложен арест. Решение об этом принял Басманный суд Москвы, сообщает russian.rt.com

      Как уточняет «Интерфакс», речь идет о коллекции элитных часов зарубежных марок, найденной у бывшего функционера ФСИН, стоимостью в 1 млн рублей, квартире в Жулебино, двух машинах и 3 млн рублей наличными. Ранее деньги и часы изъяли в ходе обыска и приобщили к материалам дела. Также суд арестовал собственность, принадлежащую близким родственникам и знакомым бывшего Коршунова. 

      Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. Ему предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. 

      С 2012 Олег Коршунов года занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН, а 10 марта 2014 года был назначен заместителем директора ведомства.

      17:34, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      403
      0
      #коррупция\n#ФСИН\n#деньги\n#суд\n#арест имущества\n#часы

       

       

       

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