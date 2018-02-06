В Москве арестовали коллекцию элитных часов и 3 млн рублей бывшего замглавы ФСИН

Олега Коршунова обвинили в растрате и задержали в сентябре 2017 года.

Москва. На имущество экс-заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова наложен арест. Решение об этом принял Басманный суд Москвы, сообщает russian.rt.com.

Как уточняет «Интерфакс», речь идет о коллекции элитных часов зарубежных марок, найденной у бывшего функционера ФСИН, стоимостью в 1 млн рублей, квартире в Жулебино, двух машинах и 3 млн рублей наличными. Ранее деньги и часы изъяли в ходе обыска и приобщили к материалам дела. Также суд арестовал собственность, принадлежащую близким родственникам и знакомым бывшего Коршунова.

Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. Ему предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам.

С 2012 Олег Коршунов года занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН, а 10 марта 2014 года был назначен заместителем директора ведомства.