В Ленобласти столкновение микроавтобуса и фуры унесло жизни 9 человек

«Форд» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

9 человек погибло в аварии, которая произошла во вторник, 6 февраля, в Тихвинском районе Ленинградской области. По факту смертельного ДТП проводят проверки полиция и Следственный комитет.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 06.20 на трассе «Тихвин - Новая Ладога» микроавтобус «Форд» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ивеко». В результате погибли 9 человек, находившихся в микроавтобусе.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Ленинградской области, микроавтобус был рассчитан на 8 пассажирских мест, а ехало в нем 9 человек. Следовательно, перевозка осуществлялась с нарушениями законодательства. Виновным в этом могут признать владельца машины, индивидуального предпринимателя из Вологды, отмечает агентство.

Добавим, по данным «Интерфакса», в ДТП пострадал также водитель фуры, но от госпитализации он отказался.