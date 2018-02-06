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      В Ленобласти столкновение микроавтобуса и фуры унесло жизни 9 человек

      14:48, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      14:48, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      611
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#МВД\n#Санкт-Петербург\n#авария\n#Ленинградская область\n#гибель людей
      Фото: pixabay.com
      611
      0

      «Форд» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

      9 человек погибло в аварии, которая произошла во вторник, 6 февраля, в Тихвинском районе Ленинградской области. По факту смертельного ДТП проводят проверки полиция и Следственный комитет. 

      Как сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 06.20 на трассе «Тихвин - Новая Ладога» микроавтобус «Форд» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ивеко». В результате погибли 9 человек, находившихся в микроавтобусе. 

      Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Ленинградской области, микроавтобус был рассчитан на 8 пассажирских мест, а ехало в нем 9 человек. Следовательно, перевозка осуществлялась с нарушениями законодательства. Виновным в этом могут признать владельца машины, индивидуального предпринимателя из Вологды, отмечает агентство.   

      Добавим, по данным «Интерфакса», в ДТП пострадал также водитель фуры, но от госпитализации он отказался.

      14:48, 06 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      611
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#МВД\n#Санкт-Петербург\n#авария\n#Ленинградская область\n#гибель людей

       

       

       

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