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      В Якутии трехлетний мальчик обморозил ноги, гуляя раздетым в 40-градусный мороз

      11:20, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:20, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      320
      0
      #дети\n#одежда\n#мороз\n#Якутия\n#происшествие\n#больница
      Фото: pixabay.com
      320
      0

      Ребенок остался без присмотра взрослых и выбежал на улицу без верхней одежды и обуви.

      Якутск. В столице Якутии трехлетний мальчик обморозил ноги, гуляя на улице раздетым в 40-градусный мороз. Как сообщили в региональном управлении СКР, ребенок остался без присмотра взрослых и выбежал из дома без верхней одежды и обуви.  

      По информации ведомства, случай произошел в субботу, 3 февраля. Маленького мальчика заметили случайные прохожие. Взрослые занесли ребенка в ближайший магазин и вызвали скорую помощь. Его доставили в республиканскую больницу №2, где врачи диагностировали у мальчика обморожение ног 1-2 степени.  

      Следственный комитет выяснил, что малыш должен был быть дома под присмотром своего родственника, в то время как его мама уехала за покупками. Однако по какой-то причине он оставил мальчика одного, выйдя в магазин. В итоге ребенок выбежал на мороз без верхней одежды и обуви.  

      В настоящее время СКР инициировал доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

      11:20, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      320
      0
      #дети\n#одежда\n#мороз\n#Якутия\n#происшествие\n#больница

       

       

       

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