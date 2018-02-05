В Якутии трехлетний мальчик обморозил ноги, гуляя раздетым в 40-градусный мороз

Ребенок остался без присмотра взрослых и выбежал на улицу без верхней одежды и обуви.

Якутск. В столице Якутии трехлетний мальчик обморозил ноги, гуляя на улице раздетым в 40-градусный мороз. Как сообщили в региональном управлении СКР, ребенок остался без присмотра взрослых и выбежал из дома без верхней одежды и обуви.

По информации ведомства, случай произошел в субботу, 3 февраля. Маленького мальчика заметили случайные прохожие. Взрослые занесли ребенка в ближайший магазин и вызвали скорую помощь. Его доставили в республиканскую больницу №2, где врачи диагностировали у мальчика обморожение ног 1-2 степени.

Следственный комитет выяснил, что малыш должен был быть дома под присмотром своего родственника, в то время как его мама уехала за покупками. Однако по какой-то причине он оставил мальчика одного, выйдя в магазин. В итоге ребенок выбежал на мороз без верхней одежды и обуви.

В настоящее время СКР инициировал доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.