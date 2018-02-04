Двое детей погибли во время пожара в бараке в Пермском крае

Пожарные вынесли из огня 10-летнего мальчика и его 8-летнюю сестру, однако медики констатировали их смерть.

Кунгур. Пермский край. Во время пожара в бараке в Пермском крае погибли двое детей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, ранним утром 4 февраля прохожий заметил огонь в четырехквартирном доме в поселке Серга Кунгурского района.

Пожарные вынесли из горящего дома двух детей, передали их работникам скорой помощи. Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть детей. Остальные жильцы эвакуировались сами до прибытия пожарной охраны.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, погибшими оказались 10-летний мальчик и его 8-летняя двоюродная сестра. Девочка вместе с отцом приехала в гости.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Видимых следов, указывающих на то, что дети стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.