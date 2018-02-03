Двое детей в Новосибирской области утонули в яме, оставленной после ремонта водопровода

Следователи возбудили уголовное дело.

Новосибирск. Новосибирская область. Двое детей в Новосибирской области утонули в яме, которую коммнуальщики оставили после ремонта водопровода. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Трагедия произошла в рабочем поселке Колывань под Новосибирском.

«По данным следствия, 2 февраля 2018 года в дневное время <...> проводились ремонтные работы по устранению неполадок водопровода, в результате чего сотрудниками МУП ЖКХ администрации Колывань была вырыта яма глубиной более двух метров, которая впоследствии заполнилась водой», - отмечается в сообщении.

Завершив работы, коммунальщики разошлись, а яма осталась незарытой и неогороженной. Вечером того же дня в нее упали два брата 6 и 11 лет. Они не смогли выбраться самостоятельно и утонули.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.