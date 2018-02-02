В Свердловской области сгорел дом, в котором провел первые дни жизни Борис Ельцин

Изба находилась в селе Басмановское Талицкого района Свердловской области.

Басмановское. Свердловская область. Дом, в котором родился Борис Ельцин, был уничтожен огнем на Урале. Как пишет Ура.ру, пожар произошел в ночь на 26 января в селе Басмановское Талицкого района Свердловской области.

Хозяева уехали в Тюмень, и попросили присмотреть за домом соседа. Вечером 25 января тот растопил печь, чтобы не промерзли трубы водопровода. Вероятно, неисправность отопления стала причиной возгорания. Утром сосед обнаружил задымление и вызвал пожарных. Однако в процессе горения дома взорвался газовый баллон, и от избы остались только стены.

По словам местных жителей, именно в этот дом 1 февраля 1931 года родители привезли новорожденного Бориса Ельцина. Правда, там они жили недолго, и вскоре переехали в соседнее село Бутка, которое и считается малой родиной первого президента России.

Добавим, дом сгорел за считанные дни до 87-летия со дня рождения Бориса Ельцина.