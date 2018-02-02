  • $ 56.26 ↑
  • € 69.79 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Свердловской области сгорел дом, в котором провел первые дни жизни Борис Ельцин

      15:03, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:03, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      445
      0
      #Борис Ельцин\n#Президент России\n#малая родина\n#дом\n#пожар
      Фото: vk.com/Юлия Казарина
      445
      0

      Изба находилась в селе Басмановское Талицкого района Свердловской области.  

      Басмановское. Свердловская область. Дом, в котором родился Борис Ельцин, был уничтожен огнем на Урале. Как пишет Ура.ру, пожар произошел в ночь на 26 января в селе Басмановское Талицкого района Свердловской области. 

      Хозяева уехали в Тюмень, и попросили присмотреть за домом соседа. Вечером 25 января тот растопил печь, чтобы не промерзли трубы водопровода. Вероятно, неисправность отопления стала причиной возгорания. Утром сосед обнаружил задымление и вызвал пожарных. Однако в процессе горения дома взорвался газовый баллон, и от избы остались только стены. 

      По словам местных жителей, именно в этот дом 1 февраля 1931 года родители привезли новорожденного Бориса Ельцина. Правда, там они жили недолго, и вскоре переехали в соседнее село Бутка, которое и считается малой родиной первого президента России. 

      Добавим, дом сгорел за считанные дни до 87-летия со дня рождения Бориса Ельцина.  

      15:03, 02 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      445
      0
      #Борис Ельцин\n#Президент России\n#малая родина\n#дом\n#пожар

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      15575

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      6308
      09:00, 01 февраля, 2018

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      5642
      15:14, 01 февраля, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4892
      12:05, 30 января, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      4688
      08:30, 30 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2666

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      2444
      19:21, 30 января, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      2195
      09:55, 31 января, 2018

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      2058
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      2048
      14:52, 29 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      18:00, 28 января, 2018
      1882

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1724
      11:55, 29 января, 2018

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      1709
      17:33, 01 февраля, 2018

      В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

      1694
      11:58, 01 февраля, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1678
      16:00, 28 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Делегация ОАК в Ижевске

      День пельменя